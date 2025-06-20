Россиянам рассказали об аллергии на комаров

Многие люди не придают значения комарам, однако в некоторых случаях они могут стать угрозой для жизни. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала изданию URA.RU, насколько опасны укусы насекомых.
Из-за чего возникает аллергия на комаров
При нормально функционирующей иммунной системе после укуса комаров у человека на коже появляются покраснение и зуд, которые обычно проходят на следующие сутки. В случае, если у человека есть аллергия на этих насекомых, реакция более выражена.
«Аллергическая реакция может развиться из-за особых белков в слюне комара, которые попадают в кровь при укусе. Иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу и запускает защитные механизмы», — рассказала Филева.
Как распознать аллергию на комаров
В случае возникновения аллергической реакции у человека на месте укуса комара появляется сильное покраснение и отек размером 10 и более сантиметров. Также присутствуют нестерпимый зуд, сыпь и волдыри.
По словам Филевой, в редких случаях появляется крапивница по всему телу, происходит отек Квинке и даже может наступить анафилактический шок.
У кого может начаться аллергия на комаров
По словам врача, чаще всего аллергия на укус комаров появляется у маленьких детей, так как их кожа более чувствительна, а иммунная система еще не созрела и сильнее реагирует на раздражители. К факторам, которые повышают риск развития индивидуальной реакции, также относят:
- склонность к аллергиям;
- специфические аллергии на укусы насекомых;
- повышенную чувствительность организма из-за перенесенной аллергии или инфекционного заболевания;
- постоянные укусы комаров.
Как справиться с аллергией в домашних условиях
Чтобы легче переносить укусы комаров, Филева советует приобрести антигистаминные препараты. Они блокируют вещества, которые вызывают аллергию. Также можно купить специальные мази, которые успокаивают кожу и уменьшают зуд после укусов.
В каком случае нужно обращаться к врачу
Если после приема антигистаминных препаратов реакции на укусы повторяются или усиливаются, Филева рекомендует обратиться к аллергологу. Он может назначить анализ на специфические антитела, чтобы подтвердить аллергию, и подобрать лечение.
Обращаться за медицинской помощью особенно необходимо в случае обнаружения аллергии на комаров у ребенка. Если после укуса появился отек на лице, началось затруднение дыхание или возникла общая слабость, нужно немедленно обратиться в больницу.
«Нужно бить тревогу, есть отек распространился за пределы места укуса, поднялась температура, увеличились лимфоузлы. А также если легкие симптомы, такие как покраснение и припухлость в месте укуса или зуд, сохраняются дольше недели», — рассказала Александра Филева.
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