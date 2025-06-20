Россиянам рассказали об аллергии на комаров

По словам врача, чаще всего аллергия на укус комаров появляется у маленьких детей, так как их кожа более чувствительна, а иммунная система еще не созрела и сильнее реагирует на раздражители. К факторам, которые повышают риск развития индивидуальной реакции, также относят: