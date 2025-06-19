Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели достали трех барсуков из колодца в Кореличах

Сотрудники МЧС спасли барсуков из колодца в Кореличах.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 июня в службу МЧС поступил звонок от неравнодушные жителей городского поселка Кореличи Гродненской области, что несколько диких животных попали в колодец, и без спасателей им не выбраться.

Сотрудники МЧС приехали на вызов и достали из колодца глубиной два метра трех барсуков. Животные были выпущены в свою естественную среду обитания.

Кстати, в Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы: «Укусила домашнюю собаку».

Мы писали, что происходит с белорусской флорой и фауной в 2025: из-за тропической птицы могут закрыть карьер, нашли новый гриб весом до 30 килограмм, а два жука угрожают дачному урожаю.