Спасатели достали трех барсуков из колодца в Кореличах

Вечером 18 июня в службу МЧС поступил звонок от неравнодушные жителей городского поселка Кореличи Гродненской области, что несколько диких животных попали в колодец, и без спасателей им не выбраться.
Сотрудники МЧС приехали на вызов и достали из колодца глубиной два метра трех барсуков. Животные были выпущены в свою естественную среду обитания.
Кстати, в Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы: «Укусила домашнюю собаку».
Мы писали, что происходит с белорусской флорой и фауной в 2025: из-за тропической птицы могут закрыть карьер, нашли новый гриб весом до 30 килограмм, а два жука угрожают дачному урожаю.