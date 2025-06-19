Последние новости к вечеру 19 июня 2025 года

В МВД заявили, что после вступления в силу закона об ответственности за дропперство под уголовное преследование могут попасть до 2 млн россиян. Сейчас в распоряжении ведомства 30 тыс. конкретных фамилий. Закон ранее одобрил Совет Федерации, но он еще не подписан президентом.