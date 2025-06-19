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Последние новости к вечеру 19 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 19 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 19 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 июня 2025 года.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Источник: РИА "Новости"

Группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Взамен Киев получил группу военнопленных ВСУ.

ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка в ДНР. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника. Спецоперация российских войск продолжается.

В Кремле заявили о готовности оказать Тегерану гуманитарную поддержку

Источник: РИА "Новости"

Москва готова оперативно рассмотреть возможный запрос Тегерана о гуманитарной помощи, заявил Песков. По его словам, если такие обращения поступят, Россия отреагирует на них быстро.

Россия выйдет из соглашения с ФРГ о военном сотрудничестве

Источник: РИА "Новости"

Россия заявила о намерении выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией от 1996 года, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что документ утратил смысл на фоне ухудшения отношений с ФРГ.

МВД заявило о риске преследования 2 млн россиян за дропперство

Источник: РИА "Новости"

В МВД заявили, что после вступления в силу закона об ответственности за дропперство под уголовное преследование могут попасть до 2 млн россиян. Сейчас в распоряжении ведомства 30 тыс. конкретных фамилий. Закон ранее одобрил Совет Федерации, но он еще не подписан президентом.