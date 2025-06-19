Последние новости к вечеру 19 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 июня 2025 года.
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Взамен Киев получил группу военнопленных ВСУ.
ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка в ДНР. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника. Спецоперация российских войск продолжается.
В Кремле заявили о готовности оказать Тегерану гуманитарную поддержку
Москва готова оперативно рассмотреть возможный запрос Тегерана о гуманитарной помощи, заявил Песков. По его словам, если такие обращения поступят, Россия отреагирует на них быстро.
Россия выйдет из соглашения с ФРГ о военном сотрудничестве
Россия заявила о намерении выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией от 1996 года, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что документ утратил смысл на фоне ухудшения отношений с ФРГ.
МВД заявило о риске преследования 2 млн россиян за дропперство
В МВД заявили, что после вступления в силу закона об ответственности за дропперство под уголовное преследование могут попасть до 2 млн россиян. Сейчас в распоряжении ведомства 30 тыс. конкретных фамилий. Закон ранее одобрил Совет Федерации, но он еще не подписан президентом.