Шквалистый ветер накрывает Беларусь

МИНСК, 19 июн — Sputnik. На большей части республики в четверг ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра, предупредили в МЧС Беларуси.
В связи с этим почти во всех областях республики объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Исключение — Гомельская область, где действует желтый уровень.
В МЧС предупредили, что в такую погоду могут повредиться линии связи и электропередачи, нарушиться электроснабжение, отключиться электрические подстанции и электроэнергия в населенных пунктах, обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, возможны случаи падения деревьев.
В МЧС напомнили, что при сильном ветре особую опасность представляют дорожные знаки, фонарные столбы, линии электропередачи. Оказавшись в такую погоду на улице, от них лучше держаться подальше и при первой же возможности укрыться в строение.
Ветер только усиливается в узких улицах и пространствах, точки опасности — окна, мосты, эстакады.
Получив предупреждение о сильном ветре нужно:
- отогнать личный транспорт от деревьев и ветхих строений,
- убрать с балкона вещи, которые могут быть сброшены,
- закрыть окна и держаться от них дальше.
следить за сообщениями и помнить, что при ветре может произойти отключение электричества.