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Шквалистый ветер накрывает Беларусь

По республике объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Что делать, рассказали в МЧС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. На большей части республики в четверг ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра, предупредили в МЧС Беларуси.

В связи с этим почти во всех областях республики объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Исключение — Гомельская область, где действует желтый уровень.

В МЧС предупредили, что в такую погоду могут повредиться линии связи и электропередачи, нарушиться электроснабжение, отключиться электрические подстанции и электроэнергия в населенных пунктах, обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений, возможны случаи падения деревьев.

В МЧС напомнили, что при сильном ветре особую опасность представляют дорожные знаки, фонарные столбы, линии электропередачи. Оказавшись в такую погоду на улице, от них лучше держаться подальше и при первой же возможности укрыться в строение.

Ветер только усиливается в узких улицах и пространствах, точки опасности — окна, мосты, эстакады.

Получив предупреждение о сильном ветре нужно:

  • отогнать личный транспорт от деревьев и ветхих строений,
  • убрать с балкона вещи, которые могут быть сброшены,
  • закрыть окна и держаться от них дальше.

следить за сообщениями и помнить, что при ветре может произойти отключение электричества.