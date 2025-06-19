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Niletto и Люся Чеботина: в Перми стали известны хедлайнеры предстоящего Дня молодежи

День молодежи в этом году отмечается 28 июня по всей стране.

День молодежи в этом году отмечается 28 июня по всей стране. Особенно масштабным фестиваль должен стать в Молодежных столицах России — Перми и Омске.

В Перми основными площадками станут эспланада и набережная. На эспланаде намечаются мастер-классы по уличным танцам и управлению БПЛА, танковый биатлон, лекции по искусственному интеллекту, работа молодежных организаций края — «Волонтеры-медики», «Твой Ход» и других. Будет работать «Маркет молодых» с демонстрацией коллекций одежды.

На большой сцене с 16.00 до 21.00 будут проходить шоу и выступления молодых артистов, подведение итогов разных проектов и вручение наград. Мероприятия поддержит Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров.

На набережной запланированы соревнования Кубка Пермского края по баскетболу 3×3, а в 21.00 — театрализованное открытие летнего фестиваля «Город встреч». Праздничные мероприятия будут организованы также во всех районах города. Хедлайнерами фестиваля станут певец Niletto и Люся Чеботина. Возрастное ограничение — 6+.

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