В Ростове-на-Дону откроют школу для обучения цифровых инженеров

— Наше партнерство с Ростовской областью — это еще один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня, будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Банк готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку — все, что поможет в цифровизации Ростовской области, — отметил Герман Греф.