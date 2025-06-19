В Ростове-на-Дону откроют школу для обучения цифровых инженеров

В рамках ПМЭФ-2025 Правительство Ростовской области заключило соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения передовых технологий и сервисов. Соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Документ предусматривает комплексное взаимодействие в сфере цифровизации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), развитие образовательных программ и повышение качества и скорости предоставления государственных услуг.
Сотрудничество будет реализовано сразу в нескольких направлениях: открытие «Школы 21» для обеспечения региона высококвалифицированными специалистами в сфере цифровых технологий, внедрение нейросетевой модели для обработки обращений граждан, развитие телемедицины, повышение качества туристской и обеспечивающей инфраструктуры и проведение мероприятий по финансовой грамотности населения.
Ожидается, что выполнение условий соглашения будет способствовать притоку инвестиций в сферу высоких технологий, улучшению уровня предоставления государственных и муниципальных сервисов и повышению финансовой осведомленности населения.
— Наше партнерство с Ростовской областью — это еще один шаг в цифровое будущее региона. У нас несколько ключевых направлений сотрудничества. Мы совместно будем готовить цифровых инженеров мирового уровня, будем помогать внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, здравоохранение, туризм, образование и другие сферы. Банк готов делиться экспертизой, предоставлять технологические решения и методологическую поддержку — все, что поможет в цифровизации Ростовской области, — отметил Герман Греф.
— Мы давно и плодотворно сотрудничаем, внедряем передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, в различные сферы, — поделился Юрий Слюсарь.