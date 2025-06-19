Нутрициолог предупредила о вреде алкогольной окрошки

В жаркое время года некоторые экспериментируют с рецептами окрошки, добавляя в нее шампанское или пиво. Однако нутрициолог Анна Дивинская в разговоре с NEWS.ru предупредила, что такие варианты блюда создают повышенную нагрузку на печень и могут негативно сказаться на самочувствии.
— Сочетание алкоголя с традиционными ингредиентами окрошки — белками, углеводами и клетчаткой — заставляет печень работать в усиленном режиме, поскольку ей приходится одновременно перерабатывать и этанол, и питательные вещества, — пояснила специалист.
Особенно опасна окрошка на шампанском: углекислота ускоряет всасывание алкоголя, что может привести к быстрому опьянению даже от небольшой порции. Пивной вариант считается менее вредным благодаря хмелю, который обладает противовоспалительным эффектом, но и он небезопасен при частом употреблении.
Дивинская подчеркнула, что здоровым людям можно позволить себе алкогольную окрошку не чаще одного раза в неделю, ограничив порцию 250 мл. Полностью отказаться от такого блюда стоит тем, у кого есть проблемы с печенью, беременным женщинам и людям, принимающим лекарства.
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