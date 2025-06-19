Нутрициолог предупредила о вреде алкогольной окрошки

В жаркое время года некоторые экспериментируют с рецептами окрошки, добавляя в нее шампанское или пиво. Однако нутрициолог Анна Дивинская в разговоре с NEWS.ru предупредила, что такие варианты блюда создают повышенную нагрузку на печень и могут негативно сказаться на самочувствии.