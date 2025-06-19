«Могут наброситься в трёх случаях». Специалисты объяснили, откуда взялись медведи под Гродно

По данным Минлесхоза на 1 января 2025 года, в Беларуси насчитывалось 066 бурых медведей. В этом году на них введён бинарный статус: при определённых условиях разрешена охота. Новый регламент позволяет охотиться с 1 июля по 31 декабря, но только в районах с устойчивой популяцией, таких как Витебская и Минская области. В Гродненской области охота запрещена. Мера связана с ростом численности вида — в частности, из-за увеличения кормовой базы.