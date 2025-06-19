«Могут наброситься в трёх случаях». Специалисты объяснили, откуда взялись медведи под Гродно

Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Гродненского ГПЛХО Евгений Ашаев предположил, что это не устоявшаяся группировка, а лишь миграция.
«Вероятнее всего, медведи спустились с Литовской Республики либо подошли с севера нашей республики. Сейчас мы проводим мониторинг, чтобы уточнить, откуда пришли они», — рассказал специалист региональной газете «Перспектива». По его словам, встретить бурого медведя в белорусском лесу — большая редкость.
«У этого зверя на генном уровне патологический страх перед людьми. Он очень осторожный. Несмотря на редкость встреч, ареал обитания у бурого медведя достаточно обширен — за сутки он может преодолеть до 50 километров», — уточнил Евгений Ашаев.
Встреченные в Гродненской области особи, по мнению специалистов, находятся в миграции, а не формируют устойчивую популяцию. Особенно много их наблюдается в Витебской области: это связано с лесными массивами, которые являются продолжением российской тайги.
«К слову, в России на бурых медведей можно охотиться. Возможно, это также подталкивает их к тому, чтобы перебираться в Беларусь. В нашей стране косолапый входит в Красную книгу», — обратил внимание Ашаев.
«Могут наброситься в трёх случаях»
«Животное может напасть в трёх случаях: если самка защищает медвежат, если зверь ранен или если это медведь-шатун, не сумевший заснуть зимой. Встречая медведя, не смотрите ему в глаза, не поворачивайтесь спиной, не убегайте — это может спровоцировать нападение», — посоветовал заместитель начальника отдела госконтроля Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Михаил Горбач.
Он добавил, что «лучше казаться выше»: поднять руки и начать издавать громкие звуки — свистеть, хлопать в ладоши. Всё это, по мнению эксперта, может отпугнуть косолапого. Помимо этого, нужно двигаться достаточно шумно и избегать густых зарослей.
По данным Минлесхоза на 1 января 2025 года, в Беларуси насчитывалось 066 бурых медведей. В этом году на них введён бинарный статус: при определённых условиях разрешена охота. Новый регламент позволяет охотиться с 1 июля по 31 декабря, но только в районах с устойчивой популяцией, таких как Витебская и Минская области. В Гродненской области охота запрещена. Мера связана с ростом численности вида — в частности, из-за увеличения кормовой базы.