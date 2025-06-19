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Производитель мармелада из Ростова решил зарегистрировать злобного Лабубу

Компания из Ростова-на-Дону подала заявку на регистрацию образа Лабубу.

Источник: Комсомольская правда

Производитель мармелада из Ростовской области подал заявку в Роспатент на регистрацию образа и названия игрушечного монстра Лабубу для создания специальных сладостей и желе. Об этом сообщает RO.TODAY.

Журналисты издания уточняют, что речь идет о ростовской компании, выручка которой в 2024 году составила почти 500 млн рублей, а чистая прибыль — около 150 млн рублей.

Напомним, Лабубу — это виниловые и плюшевые фигурки, которые продаются в ограниченном тираже. Некоторые коллекционируют эти игрушки из-за их необычного образа.

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