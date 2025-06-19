Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Каждый россиянин проводит в смартфоне в среднем 5 часов 30 минут ежедневно, молодежь — почти 7 часов ежедневно, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.
«Россиянин в целом — это 5 часов 30 минут в смартфоне каждый день. Каждый день, каждый человек в интернете. А молодежь проводит почти 7 часов в интернете каждый день. Конечно же, там есть не только общение… И, разумеется, это далеко не только образовательные и полезные какие-то продукты. Сколько бы с нашей поддержкой или без нашей поддержки его не было бы произведено, все равно случаются модные явления, контент, так называемый, брейнрот (контент низкого качества — ред.)», — сказал Гореславский в ходе сессии форума «Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?».
Он отметил, что просмотр такого контента, на первый взгляд безопасен, но с точки зрения культурного явления, это «очень сильно умы захватывает».
«Мы можем сколько угодно обсуждать, а вот этот элемент восприятия таких популярных вирусных вещей, особенно через детей, особенно через молодежь, продолжает нас захватывать и будет продолжать захватывать нас дальше. К сожалению. Это я не бью тревогу, я говорю о том, что со всем этим на самом деле можно бороться. прекрасно молодежь употребляет длинные форматы, прекрасно воспринимает адаптации классики и просто классику. И в короткой форме, и в длинной, и в разных других формах», — добавил Гореславский.
Гендиректор ИРИ отметил, что мы находимся в той реальности, где просто созданный хороший мультик не повлияет на сознание до тех пор, пока не станет вирусным, в связи с этим массовая пропаганда — не плохо, оно она должна быть хорошей и нести за собой истинно правильные ценности.