Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете

«Россиянин в целом — это 5 часов 30 минут в смартфоне каждый день. Каждый день, каждый человек в интернете. А молодежь проводит почти 7 часов в интернете каждый день. Конечно же, там есть не только общение… И, разумеется, это далеко не только образовательные и полезные какие-то продукты. Сколько бы с нашей поддержкой или без нашей поддержки его не было бы произведено, все равно случаются модные явления, контент, так называемый, брейнрот (контент низкого качества — ред.)», — сказал Гореславский в ходе сессии форума «Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?».