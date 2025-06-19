Что такое имущественный вычет и какие документы нужно предоставить в ФНС для его получения

Бухгалтер-эксперт Ольга Белоус обратила внимание, что с 2025 года ФНС активно использует автоматический обмен данными с Росреестром, банками и застройщиками, что упрощает оформление вычета. Но не во всех случаях — при покупке жилья у физлиц или в случае нестандартных договоров данные могут не появиться в информационных системах. Она настоятельно рекомендует ~сохранять все документы~, даже если система «видит» часть информации.