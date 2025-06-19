В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего

«Когда говорят, надо обучать ИИ — это генералы готовятся к прошедшей войне. Все, он (ИИ — ред.) уже везде. Обучать искусственному интеллекту молодых людей, мне кажется, это уже трата времени, потому что если они не обучаются искусственному интеллекту, их вообще вон из любой профессии», — сказал Ефимов.