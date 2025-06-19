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В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего

VK: все профессии будущего будут связаны с искусственным интеллектом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Все профессии будущего будут связаны с искусственным интеллектом, они предопределены этой компетенцией, заявила на ПМЭФ на сессии «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности» заместитель вице-президента по образовательным проектам компании VK Анна Степанова.

«Все профессии будущего вращаются, на мой взгляд, во многом вокруг искусственного интеллекта… Поэтому профессии будущего во многом предопределены этой компетенцией», — сказала Степанова.

Она отметила, что ИИ — «это базовая компетенция абсолютно, которая интегрирована вообще везде».

Её дополнил вице-президент — директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

«Когда говорят, надо обучать ИИ — это генералы готовятся к прошедшей войне. Все, он (ИИ — ред.) уже везде. Обучать искусственному интеллекту молодых людей, мне кажется, это уже трата времени, потому что если они не обучаются искусственному интеллекту, их вообще вон из любой профессии», — сказал Ефимов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.