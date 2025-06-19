В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Все профессии будущего будут связаны с искусственным интеллектом, они предопределены этой компетенцией, заявила на ПМЭФ на сессии «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности» заместитель вице-президента по образовательным проектам компании VK Анна Степанова.
«Все профессии будущего вращаются, на мой взгляд, во многом вокруг искусственного интеллекта… Поэтому профессии будущего во многом предопределены этой компетенцией», — сказала Степанова.
Она отметила, что ИИ — «это базовая компетенция абсолютно, которая интегрирована вообще везде».
Её дополнил вице-президент — директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.
«Когда говорят, надо обучать ИИ — это генералы готовятся к прошедшей войне. Все, он (ИИ — ред.) уже везде. Обучать искусственному интеллекту молодых людей, мне кажется, это уже трата времени, потому что если они не обучаются искусственному интеллекту, их вообще вон из любой профессии», — сказал Ефимов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.