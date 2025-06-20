Безответная любовь: 95% россиян сталкивались с гостингом

После гостинга чаще всего людей мучают одни и те же вопросы: «Почему он или она так поступили?», «Что я сделал (а) не так?», «Со мной что-то не так?», «А вдруг что-то случилось?» или «Теперь я больше никому не смогу доверять?». Для 25% самым болезненным оказалось именно молчание партнера по неизвестным причинам.