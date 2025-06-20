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Безответная любовь: 95% россиян сталкивались с гостингом

Исследование провели психологи сервиса для свиданий. Читайте в материале, что такое гостинг, чем опасен и почему с ним сталкивается большинство.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Почти каждый россиянин знает, что такое исчезновение из отношений без слов — и не понаслышке. Ситуация, когда партнер перестает выходить на связь, не объяснив причин, стала массовым явлением. К такому выводу в совместном исследовании пришли дейтинг-сервис Twinby и платформа онлайн-психотерапии «Ясно» и поделились с РБК.

В проекте приняли участие 3200 мужчин и женщин старше 18 лет. Результаты показали: 95% опрошенных сталкивались с гостингом хотя бы раз, а 55% — регулярно. Это чаще всего происходило в отношениях, которые длились меньше месяца.

Гостинг — это форма разрыва, при которой человек внезапно исчезает из поля зрения: не звонит, не пишет, не выходит на связь и не объясняет, почему решил сыграть в молчанку. Психологи считают, что такое поведение связано с нежеланием сталкиваться с конфликтом и эмоциональной неловкостью. «Проще замолчать, чем проговорить», — объясняет Лариса Каравайцева, главный психолог Twinby.

Безответственное поведение приводит к негативным последствиям: 69% участников исследования отметили, что после гостинга у них снижалась самооценка, у 52% усиливалась тревожность. Каждый третий жаловался на бессонницу и проблемы с концентрацией. А 22% признались, что обвиняли в случившемся только себя.

Когда человек не получает объяснений, он застревает в стадии неопределенности. Это мешает психологически завершить отношения и двигаться дальше.

Лариса Каравайцева
психолог

После гостинга чаще всего людей мучают одни и те же вопросы: «Почему он или она так поступили?», «Что я сделал (а) не так?», «Со мной что-то не так?», «А вдруг что-то случилось?» или «Теперь я больше никому не смогу доверять?». Для 25% самым болезненным оказалось именно молчание партнера по неизвестным причинам.

Интересно, что если бы сами участники исследования оказались на месте человека, решившего прервать общение, половина постаралась бы объясниться — как минимум из уважения.