Коммунальники рассказали, что делают с сетями во время отключения горячей воды

Минские коммунальники рассказали по дням о своих работах на сетях во время планового отключения горячей воды, сообщает газета «7 дней».
По словам начальника диспетчерской службы «Минсккоммунтеплосеть» Инны Грекович, первые сутки после отключения горячей воды уходят на то, чтобы охладить теплоноситель.
Затем трубы испытывают повышенным давлением для обнаружения дефектных мест. Это испытание занимает еще около трех суток. Время надо и для того, чтобы устранить выявленные повреждения, выполнить плановые ремонты и заменить участки тепловых сетей.
«Еще 2−3 суток занимает заполнение тепловых сетей теплоносителем, сборка схемы и ее включения в работу», — отметила специалист и подчеркнула, что в Беларуси горячую воду по новым правилам не отключают более чем на 13 дней.
Кстати, власти Минска в июне 2025 поставили задачу отключать горячую воду летом не более чем на 9 дней.
А между тем ЖКХ сказало минчанам, как сэкономить во время отключения горячей воды.
А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.