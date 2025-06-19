Объявлен в международный розыск: за что тестю Прилучного Брутяну грозит 20 лет

В 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что Аршак Брутян скрывается от российской налоговой службы. Утверждалось, что предприниматель задолжал более 200 тысяч рублей по кредитам, которые были оформлены на его закрытое еще в 2019 году ИП. По информации СМИ, к марту 2024 года он погасил половину долга. Больше задолженность Брутяна в открытых источниках не упоминалась.