Объявлен в международный розыск: за что тестю Прилучного Брутяну грозит 20 лет

Аршак Брутян, тесть актера Павла Прилучного, объявлен в международный розыск и заочно арестован в России, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД РФ). Ранее мужчине предъявляли обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр. Чем известен Брутян, за что его разыскивают и какое наказание ему может грозить — в материале «Вечерней Москвы».
Что известно о тесте Прилучного.
Аршак Брутян родился 12 сентября 1966 года в Эчмиадзине Армянской ССР (в настоящее время город носит название Вагаршапат — прим. «ВМ»). В открытых источниках нет информации о его родителях и детстве. Известно, что в 2013 году мужчина зарегистрировался в Москве как индивидуальный предприниматель в области розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Спустя два года к основной деятельности Брутяна добавились кафе, бары и рестораны, в том числе быстрого питания, самообслуживания, в поездах и на судах. По информации СМИ, сначала предприниматель вместе с женой Гаянэ Согомонян владел небольшими заведениями, которые постепенно стали популярны у посетителей. Также известно, что Брутян был коммерческим директором туристического агентства «Карта сокровищ».
Супруги решили масштабировать свою деятельность и выйти на международный рынок. Журналисты выяснили, что в 2019 году Брутян ликвидировал ИП в России, а в 2022 году открыл рестораны кавказской кухни в Испании.
У предпринимателя и его супруги две дочери Рипсимэ, Зепюр и сын Геворг. Зепюр вышла замуж за Прилучного в августе 2022 года.
Проблемы с законом.
Как популярность родителей может травмировать детей.
В 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что Аршак Брутян скрывается от российской налоговой службы. Утверждалось, что предприниматель задолжал более 200 тысяч рублей по кредитам, которые были оформлены на его закрытое еще в 2019 году ИП. По информации СМИ, к марту 2024 года он погасил половину долга. Больше задолженность Брутяна в открытых источниках не упоминалась.
В марте 2024 года в СМИ появилась информация, что предпринимателя задержали в Москве вместе с сообщниками якобы по подозрению в организации подпольного казино. Оперативники нагрянули в квартиру жилого дома в Рязанском районе столицы, в которой находились восемь игровых автоматов.
Дочь предпринимателя, актриса Зепюр Брутян тогда утверждала, что информация о задержании ее отца не соответствует действительности. Она предположила, что эту новость распространяют некие люди, которым «не дает покоя» факт наличия их спокойной и счастливой с актером Павлом Прилучным жизни. Вскоре в прессе появилась информация, что Брутяна отпустили после беседы с полицейскими.
В июне 2025 года стало известно о том, что российские правоохранительные органы объявили предпринимателя в международный розыск в связи с причастностью к организации незаконных игр в составе преступной группы. По информации ряда СМИ, МВД России известно, в какой стране сейчас находится Брутян, но добиться его выдачи пока не получается.
Что грозит Брутяну.
Адвокат Вадим Багатурия в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что предположить точный срок, который грозит предпринимателю, сложно, так как это зависит от того, какая будет окончательная квалификация дела.
— Ему могут вменить и организацию незаконных азартных игр, и участие в преступном сообществе, — объяснил собеседник «ВМ».
«Одержим бесом маяты»: ведьма Полынь объяснила, почему брак Прилучного и Брутян обречен.
По его словам, Брутяну может грозить как минимум до 10 лет лишения свободы. В некоторых случаях наказание по таким делам может достигать 15−20 лет заключения.
В конце мая 2025 года в Новой Москве задержали вора в законе Леху Московского, который более 20 лет скрывался от полиции и держал подпольное казино в Нижнем Новгороде. Также под следствие попали 18 членов его банды. Что известно о Лехе Московском — в материале «Вечерней Москвы».