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Робот Володя пожал руки гостям ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме робот по имени Володя приветствовал участников, пожимая им руки.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Гуманоидный робот не только общался с гостями, но и привлек внимание стильным аксессуаром — необычной сумкой. Видео взаимодействия робота с посетителями было опубликовано изданием URA.ru.

Как выяснилось, «Володя» представляет собой китайскую модель Unitree G1, которую российские компании «РЭД СОФТ» и Passion планируют оснастить отечественным программным обеспечением. Это серийная модель, доступная для покупки в России. Разработчики тестируют на роботе российское ПО, включая специально разработанную ИИ-модель.

«Володя» — первая модель, на которой тестируются наработки и сценарии. Но, судя по событиям форума, опыт оказался успешным.

«Мы будем собирать робота в России с российским софтом», — заявили представители компаний. Как уточнили разработчики, в перспективе такие роботы смогут работать монтажниками или официантами.

На этом же форуме был представлен аналогичный робот по имени Роберт, способный патрулировать территории и переносить грузы. Оба устройства являются модификациями китайской разработки Unitree Robotics. Купить такое чудо-техники в России можно примерно за 2,7 миллиона рублей. Или арендовать за 70 тысяч в час.