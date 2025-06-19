Робот Володя пожал руки гостям ПМЭФ-2025

На этом же форуме был представлен аналогичный робот по имени Роберт, способный патрулировать территории и переносить грузы. Оба устройства являются модификациями китайской разработки Unitree Robotics. Купить такое чудо-техники в России можно примерно за 2,7 миллиона рублей. Или арендовать за 70 тысяч в час.