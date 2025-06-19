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Бывший инспектор ДПС из Азова попался на взятке от пьяного водителя

Задержали за взятку: бывший инспектор ДПС из Азова предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

В Азове бывший инспектор ДПС предстанет перед судом за получение взятки в 40 тысяч рублей от пьяного водителя. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, в августе прошлого года сотрудник ГИБДД за деньги «закрыл глаза» на очевидное нарушение. Водитель, которого он остановил был выпивший. Однако вместо составления протокола инспектор взял взятку. Сумма «отступных» составила 40 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела инспектора немедленно уволили из органов. Сейчас следствие завершено, материалы переданы в суд.

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