Первый полнометражный фильм, созданный ИИ, посвятят Чингис-Хану

Картина молодых российских авторов уже получила две престижные награды на фестивалях в Каннах и Москве. В основе фильма лежит одноименная поэма Виктора Слипенчука, а для визуализации эпохи великого завоевателя и создания саундтрека было использовано 15 различных ИИ-программ.
Режиссер Кирилл Калашников в интервью изданию «Кинобизнес» рассказал, что создатели столкнулись с необходимостью определить новый жанр для своего произведения.
После консультаций с коллегами мы пришли к выводу, что «Чингис-Хан» — это нейромикс, который ближе к видеокомиксу, чем к традиционному кино.
Генеральный продюсер Михаил Слипенчук отметил, что основной сложностью стал стремительно меняющийся технологический ландшафт. «Технологии совершенствовались буквально каждый месяц, нам приходилось постоянно улучшать и звукоряд, и видеоряд, и алгоритмы обучения нейросетей», — рассказал он.
Производство фильма заняло год. По словам команды, несмотря на инновационный подход, «Чингис-Хан» остается полноценным художественным фильмом, снятым по литературному произведению.