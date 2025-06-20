Первый полнометражный фильм, созданный ИИ, посвятят Чингис-Хану

Картина молодых российских авторов уже получила две престижные награды на фестивалях в Каннах и Москве. В основе фильма лежит одноименная поэма Виктора Слипенчука, а для визуализации эпохи великого завоевателя и создания саундтрека было использовано 15 различных ИИ-программ.