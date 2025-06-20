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В Сети россияне массово примеряют образ техасских фермеров

Пользователи соцсетей снимают вирусные видео в «ковбойской» эстетике американской глубинки на улицах российских регионов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В российском TikTok стремительно набирает популярность новый летний тренд — пользователи копируют образ жизни карикатурных американцев с Юга США. Видео стилизуют под хроники с кукурузной фермы: видео сопровождаются звуками губной гармошки, в кадре — дешевая выпивка, разговоры с воображаемым «стариной Билли» и жалобы на проигранные в карты деньги у одноглазого Джо.

Как отмечает Afisha Daily, эстетика «жаркой Америки» возникла не случайно — июньская жара вдохновила авторов на создание роликов с комментарием «солнце сегодня светит под ковбойский саундтрек». Пользователи снимают видео на улицах Краснодара, Волгограда и других российских городов, стараясь придать им атмосферу южного штата — с полями, старенькими машинами и неторопливой речью в стиле вестерна.

Отдельную популярность набрали ролики со сборами клубники на даче, прогулками по «пригородному» району и обычным рабочим днем, который подается как тяжелая смена на ферме.

Комментаторы активно поддерживают атмосферу: в обсуждениях упоминают вымышленных персонажей — старину Билли, который не вышел на посевы картошки. Наверняка пропал у шальной Молли! Вымышленные герои — стереотипные для американской культуры, карикатурные и смешные, вызывают у публики улыбку.

Пользователи TikTok уже обсуждают идею фильма или сериала в такой стилистике. При этом многие задаются вопросом: как выглядят подобные тренды в глазах настоящих американцев — и не копируют ли они, в свою очередь, «русские вайбы»?

А ведь копируют: этот тренд отсылает к прошлогоднему увлечению иностранцев эстетикой «русской жены» и «русской мафии», когда зарубежные тиктокеры надевали ушанки, подпевали песням на русском языке и изучали национальные блюда.