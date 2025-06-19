Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили отмену беспилотной опасности

Жителей Ростовской области предупредили об отмене ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили. Об этом сообщило приложение регионального управления МЧС вечером, 19 июня.

— Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.

Отметим, что ракетную опасность объявили около 14:48.

За сегодняшний день беспилотную опасность в донском регионе объявляли три раза. Все они длились несколько часов. По данным министерства обороны РФ, с 14 до 16 часов силы ПВО сбили семь воздушных целей. Информации о разрушении и пострадавших не поступало.

Подпишись на нас в Telegram.