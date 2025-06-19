В Ростовской области объявили отмену беспилотной опасности

В Ростовской области опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили. Об этом сообщило приложение регионального управления МЧС вечером, 19 июня.
— Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.
Отметим, что ракетную опасность объявили около 14:48.
За сегодняшний день беспилотную опасность в донском регионе объявляли три раза. Все они длились несколько часов. По данным министерства обороны РФ, с 14 до 16 часов силы ПВО сбили семь воздушных целей. Информации о разрушении и пострадавших не поступало.
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