В Ростовской области объявили отмену беспилотной опасности

За сегодняшний день беспилотную опасность в донском регионе объявляли три раза. Все они длились несколько часов. По данным министерства обороны РФ, с 14 до 16 часов силы ПВО сбили семь воздушных целей. Информации о разрушении и пострадавших не поступало.