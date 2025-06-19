Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
«Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года — ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее — навести порядок в системе оплаты труда педагогов», — сказал министр.
Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% — это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.