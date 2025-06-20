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На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов

Арт-объект помогает напомнить детям о правилах дорожного движения и радует городских животных.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

На острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных обитателей-сусликов. В пресс-службе «Татышев-парка» пояснили: светофор выполнен по всем правилам: у него есть сенсорная кнопка, звуковые сигналы и светоотражающие элементы.

По словам организаторов проекта, установка не преследует цели научить сусликов переходить дорожку строго на зеленый — хотя такая перспектива их, как они шутят, вполне радует. Главная задача — привлечь внимание детей и через игру напомнить им о важности соблюдения ПДД. Сотрудники парка надеются, что и сами животные со временем начнут пользоваться новой инфраструктурой.

Инициативу поддержала компания «Айтехникс» — партнер «Татышев-парка», подаривший светофор. Представители подчеркнули, что проект не только развлекательный: он задумывался как повод для серьезного разговора с детьми о безопасности на дороге.

Татышев — один из самых популярных рекреационных островов Красноярска. Он расположен в черте города, на реке Енисей, и занимает площадь около семи квадратных километров. На территории оборудованы велодорожки, спортивные и детские площадки, зоны для пикников и сцена для городских мероприятий. Зимой на острове катаются на лыжах, летом устраивают фестивали и прогулки.