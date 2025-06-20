На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов

По словам организаторов проекта, установка не преследует цели научить сусликов переходить дорожку строго на зеленый — хотя такая перспектива их, как они шутят, вполне радует. Главная задача — привлечь внимание детей и через игру напомнить им о важности соблюдения ПДД. Сотрудники парка надеются, что и сами животные со временем начнут пользоваться новой инфраструктурой.