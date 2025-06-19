Благоустройство и охрана. Какие проекты реализуются по трансграничным водным объектам в Витебской области

19 июня, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Волонтерские инициативы, благоустройство на берегах рек — участники заседания совместной белорусско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, которое прошло в Витебске, рассказали о проектах и перспективах взаимодействия, передает корреспондент БЕЛТА.
В этом году в День окружающей среды, который отмечался 5 июня, впервые в Беларуси и России реализовали совместный проект, инициированный российской стороной. Делегация белорусских волонтеров отправилась на Смоленщину, а добровольцы из России побывали в Оршанском районе, чтобы навести порядок на берегах трансграничных рек. Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов (РФ) Татьяна Бокова рассказала, как зарекомендовала себя эта инициатива.
«Параллельно на территории России и Беларуси, в Смоленске на берегах трансграничного Днепра и в Орше на реке Оршице волонтеры проводили акцию по благоустройству. Это добровольное движение, и каждый, кто хочет и придет на берег, может в нем поучаствовать. И не только для того, чтобы собрать лишний мешок мусора, дело не в этом. Мы видим с каждым годом, что берега наших рек фактически не требуют уборок, они благоустроены. Мы видим это и в Витебске на берегах Западной Двины. Но это привлечение внимания к важной проблеме — охраны и рационального использования водных ресурсов. Тот, кто однажды поучаствовал в волонтерской акции, уже не сможет бросить фантик или проехать на мотоцикле по льду, оставляя масляные следы, потому что понимает, что весной все растает, и это может загрязнить наши водные ресурсы», — сказала она, добавив, что подобные волонтерские проекты будут и проводиться на приграничных территориях и в будущем.
Татьяна Бокова также отметила, что проводятся совместные программы мониторинга за состоянием приграничных водных объектов. «Лабораториями сторон уже отобрано более 3 тыс. проб и 80 тыс. определений показателей воды по гидрохимическому составу. Реализовано более 100 водохозяйственных и водоохранных мероприятий. В прошлом году подписана дорожная карта нашего сотрудничества, и она демонстрирует, что государственная политика Российской Федерации и Республики Беларусь основывается на единых принципах и приоритетах природоохранной деятельности», — подчеркнула она.
Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов акцентировал внимание, что белорусско-российское сотрудничество по трансграничным водным объектам налажено давно. «Кроме обмена информацией по мониторингу трансграничных водных объектов, таких как Западная Двина, Днепр, сегодня мы выходим на другую форму сотрудничества с Российской Федерацией. Сегодня мы начинаем реализовывать проекты в части подготовки специалистов. В этой работе задействованы эксперты в области охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов. В 2024 году мы провели совместный учебный семинар для работников лабораторных служб природоохранной отрасли Беларуси и России. Мы нашли для себя новый объект для взаимодействия — развитие волонтерского движения», — проинформировал замминистра.
Он добавил, что трансграничные водные артерии покрывают почти треть Беларуси и имеют большой бассейновый состав. Они занимают почти всю Витебскую область, часть Могилевской, Минской, Гомельской областей. И все регионы вовлечены в совместную работу каждый на своем участке. Виктор Галанов также отметил, что в нашей стране биолого-химическое состояние около 68% водных объектов оценивается как отличное. «Мы ставим перед собой планы до 2030 года довести этот показатель до 85% и выше», — сказал он. −0-