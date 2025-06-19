Благоустройство и охрана. Какие проекты реализуются по трансграничным водным объектам в Витебской области

«Параллельно на территории России и Беларуси, в Смоленске на берегах трансграничного Днепра и в Орше на реке Оршице волонтеры проводили акцию по благоустройству. Это добровольное движение, и каждый, кто хочет и придет на берег, может в нем поучаствовать. И не только для того, чтобы собрать лишний мешок мусора, дело не в этом. Мы видим с каждым годом, что берега наших рек фактически не требуют уборок, они благоустроены. Мы видим это и в Витебске на берегах Западной Двины. Но это привлечение внимания к важной проблеме — охраны и рационального использования водных ресурсов. Тот, кто однажды поучаствовал в волонтерской акции, уже не сможет бросить фантик или проехать на мотоцикле по льду, оставляя масляные следы, потому что понимает, что весной все растает, и это может загрязнить наши водные ресурсы», — сказала она, добавив, что подобные волонтерские проекты будут и проводиться на приграничных территориях и в будущем.