Минтруда сказало, что 20% работников в Беларуси пенсионеры или предпенсионеры

Первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Татьяна Астрейко сказала, что около 20% работников в Беларуси — люди предпенсионного (то есть им до пенсии пять лет и меньше) и пенсионного возраста.
Опыт старшего поколения — ценный ресурс, и поэтому в Беларуси было принято решение с 2025 года снять ограничения на размер пенсии для работающих пенсионеров (здесь подробнее).
«С другой стороны, увеличение среднего возраста работников в трудовых коллективах — это вызов, который необходимо учитывать при подготовке кадровых программ», — подчеркнула Татьяна Астрейко.
Кстати, в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: «Деньги не сгорят, а будут выплачены позже».
Мы писали о топ-3 новшествах в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.
Кроме того, в Минтруда и соцзащиты Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на величину пенсии.