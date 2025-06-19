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Минтруда сказало, что 20% работников в Беларуси пенсионеры или предпенсионеры

В Минтруда сказали, что в Беларуси каждый пятый работник — пенсионер или человек предпенсионного возраста.

Источник: Комсомольская правда

Первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Татьяна Астрейко сказала, что около 20% работников в Беларуси — люди предпенсионного (то есть им до пенсии пять лет и меньше) и пенсионного возраста.

Опыт старшего поколения — ценный ресурс, и поэтому в Беларуси было принято решение с 2025 года снять ограничения на размер пенсии для работающих пенсионеров (здесь подробнее).

«С другой стороны, увеличение среднего возраста работников в трудовых коллективах — это вызов, который необходимо учитывать при подготовке кадровых программ», — подчеркнула Татьяна Астрейко.

Кстати, в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: «Деньги не сгорят, а будут выплачены позже».

Мы писали о топ-3 новшествах в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.

Кроме того, в Минтруда и соцзащиты Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на величину пенсии.