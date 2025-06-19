На улице Кирова до 30 сентября ограничат движение из-за ремонта водопровода, построенного еще в 1965 году

С 21 июня в центре Уфы стартует капитальный ремонт ветхого водопровода на улице Кирова, построенного еще в 1965 году. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлятся до конца сентября 2025 года.