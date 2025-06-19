На улице Кирова до 30 сентября ограничат движение из-за ремонта водопровода, построенного еще в 1965 году

С 21 июня в центре Уфы стартует капитальный ремонт ветхого водопровода на улице Кирова, построенного еще в 1965 году. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлятся до конца сентября 2025 года.
Изношенные коммуникации в исторической части Уфы, отмечают в мэрии, регулярно становятся причиной аварийных ситуаций. Новый ремонт, заверяют власти, позволит модернизировать систему водоснабжения, повысить ее надежность и снизить аварийность.
Ремонтные работы потребуют поэтапного перекрытия полос движения:
— с 21 июня по 30 сентября ограничат движение на пересечении с улицей Цюрупы;
— с 26 июня по 1 августа — в районе домов № 15, 31, 56 по Кирова и на пересечении с Крупской;
— с 2 августа по 15 сентября — на участках возле домов № 28/1, № 37, № 39, № 40/1 и № 41.
Администрация опубликовала схему того, как именно будут ограничивать движение на улице Кирова.
Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют водителей заранее планировать маршруты своего передвижения по городу.
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