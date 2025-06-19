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«Поезд Победы “Молотов” проведет выходные в Новых Лядах

21 и 22 июня выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов” проведет на железнодорожной станции Новые Ляды.

21 и 22 июня выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов” проведет на железнодорожной станции Новые Ляды. Он будет доступен к осмотру в течение двух дней с 10.00 до 17.00.

Экскурсии по выставочно-лекционному комплексу «Поезд Победы “Молотов” проходят по предварительной регистрации, самостоятельно осмотреть экспозицию можно в порядке живой очереди. Внутри вагонов есть предзаписанные аудиокомментарии.

Напомним, «Поезд Победы “Молотов” будет работать на станциях Прикамья до октября. После Новых Лядов поезд отправится в Березники.