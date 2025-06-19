«Рассказывать и показывать эту войну». Проекты БЕЛТА к 80-летию Победы презентованы на Информсовете СНГ

«В Беларуси во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий. Какой бы горькой ни была историческая правда, она очень важна. Важна та работа, которая проводится в Беларуси, — ее ведут сотни поисковых отрядов (и в них очень много молодежи), но прежде всего ее проводят органы прокуратуры и поисковый батальон Вооруженных Сил в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. И они высвечивают страшную реальность, — отметила гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович. — Задача у нас, журналистов, — рассказывать и показывать эту войну».