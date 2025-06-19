«Рассказывать и показывать эту войну». Проекты БЕЛТА к 80-летию Победы презентованы на Информсовете СНГ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты информационного агентства БЕЛТА к 80-летию Великой Победы презентованы во время заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
«В Беларуси во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий. Какой бы горькой ни была историческая правда, она очень важна. Важна та работа, которая проводится в Беларуси, — ее ведут сотни поисковых отрядов (и в них очень много молодежи), но прежде всего ее проводят органы прокуратуры и поисковый батальон Вооруженных Сил в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. И они высвечивают страшную реальность, — отметила гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович. — Задача у нас, журналистов, — рассказывать и показывать эту войну».
Ирина Акулович рассказала о книге «Воины духа» — это совместный проект БЕЛТА и БПЦ, представляющий цикл из 12 историй священников и монахов, которые в годы Великой Отечественной защищали Родину на фронтах и боролись с врагом на оккупированных территориях.
Еще одна книга БЕЛТА будет презентована через две недели. Это проект «Цитадели мужества», рассказывающий о 42 населенных пунктах, которые особо отличились во время сражений с нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Парад Победителей: истории и лица» рассказывает о белорусах, принимавших участие в легендарном Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года.
Проект «История одного подвига» — это необычные очерки, в которых через удивительные артефакты, личные вещи и предметы (даже боевую технику и картины) поданы события, судьбы и истории подвига настоящих героев.
Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» — совместный патриотический проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Выставка побывала во всех регионах страны, начав свой путь с Брестской крепости. Она интерактивна: вместе с ней работает полевая почта и униформисты, можно отправить по стране военное письмо-треугольник.
Фотовыставка «Победа в памяти живет» впервые полномасштабно показала, как праздновали День Победы в БССР и суверенной Беларуси с 1945 года и до наших дней.
Специальный проект БЕЛТА «Профессии Победы» — об отважных людях самых разных профессий — тех, кто, находясь на передовой, в тылу или оккупации, вносил свой вклад во всенародную борьбу с фашизмом.
Проект БЕЛТА «Ничто не забыто» рассказывает о подвиге и скорби белорусского народа, о тех памятных местах Великой Отечественной войны, которые не всегда широко известны, но точно достойны того, чтобы мы помнили об этих страницах истории.
«Важно то, что мы не заканчиваем проекты после окончания майских праздников, они все рассчитаны до конца года. Но и в следующем году мы продолжим свою журналистскую работу по освещению темы Победы, темы героизма наших народов. которые одной большой семьей приближали Великую Победу», — дополнила Ирина Акулович. -0-