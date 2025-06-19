Энергия в пиковой точке: что можно и чего нельзя делать в День летнего солнцестояния

— Этот день наполнен живительной энергией Солнца и ясностью, поэтому все темные силы прячутся, а любые тайны становятся явными. Он также способствует исполнению самых заветных мечт. Чтобы они точно сбылись, 21 июня необходимо встать на рассвете и попросить исполнения желаний, потому что сила Солнца в этот момент особенно мощная. Также на восходе можно умыться росой, этот ритуал омолаживает, очищает душу и тело, — заверила собеседница «ВМ».