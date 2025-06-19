Энергия в пиковой точке: что можно и чего нельзя делать в День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния, 21 июня, считается самым длинным в году. Утверждается, что он обладает особенной энергией и его важно провести правильно. Что можно и чего нельзя делать 21 июня — в материале «Вечерней Москвы».
Что важно сделать в День летнего солнцестояния.
С помощью солнечной энергии, которая особенно сильна в этот день, и при правильном подходе можно приблизиться к желаемым целям и притянуть положительные перемены, рассказала астролог и энергопрактик Ирина Березовская.
— Этот день наполнен живительной энергией Солнца и ясностью, поэтому все темные силы прячутся, а любые тайны становятся явными. Он также способствует исполнению самых заветных мечт. Чтобы они точно сбылись, 21 июня необходимо встать на рассвете и попросить исполнения желаний, потому что сила Солнца в этот момент особенно мощная. Также на восходе можно умыться росой, этот ритуал омолаживает, очищает душу и тело, — заверила собеседница «ВМ».
Чтобы усилить положительную энергию, лучше в этот день одеваться в цвета, близкие к солнечному:
желтые;оранжевые;красные.
— Можно разжечь костер или зажечь свечи, и даже провести ритуал, который позволит избавиться от негатива в жизни. Человек должен написать письмо, где вспомнит все обиды, которые мешают ему быть счастливым. Эту записку нужно сжечь в костре, — объяснила астролог.
21 июня также лучше устроить большое празднование, пригласив друзей и близких.
— За день до летнего солнцестояния стоит провести дома генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей, чтобы встретить день в чистоте и порядке, — добавила эксперт.
Чего нельзя делать категорически.
Энергетика, исходящая от Солнца 21 июня, будет настолько сильна, что любые мысли и слова могут стать реальностью, поэтому Березовская порекомендовала людям быть осторожными в своих высказываниях.
— Очень важно сохранять позитивный настрой в течение всего дня, не ввязываться в конфликты и не высказываться грубо, иначе негатив будет тянуться за человеком на протяжении полугода, — предостерегла эксперт.
Астролог и парапсихолог Виктор Богданов также рассказал, что в этот день категорически нельзя:
проявлять злость по отношению к ближними;завидовать;ругаться.
— Иначе карма сработает против человека и весь негатив вернется обратно, — предупредил астролог.
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