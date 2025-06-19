Создано соединение-гибрид, светящееся в видимом и ИК-спектре

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН разработали люминесцентное гибридное соединение, способное стать основой для новых светодиодов, которые будут светиться не только в видимом, но и инфракрасном (ИК) спектре. Это, в частности, открывает новые возможности для развития медицинского диагностического оборудования, сообщила пресс-служба вуза.
Сотрудники химического факультета МГУ совместно с учеными из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН создали гибридный галогенометаллат, содержащий органические и неорганические фрагменты в структуре одного соединения. При этом авторы обнаружили нехарактерно широкий диапазон люминесценции, распространяющийся на область инфракрасного излучения.
«Помимо полосы излучения в видимой части спектра у полученного комплекса также наблюдается нетипичная широкая полоса в ближней ИК-области, что ранее не обнаруживалось у соединений этого класса. Это открытие означает, что светодиоды на основе данного вещества могут использоваться и как источники видимого света, и как компоненты [оборудования] для диагностики в медицине и еще в нескольких областях», — уточнили в МГУ.
Результаты работы, выполненной в рамках программы развития университета, опубликованы в журнале Dalton Transactions.
«Нам удалось разработать очень простой и недорогой, легко масштабируемый метод синтеза такой кристаллической структуры. Мы сможем достигать той же эффективности в люминесценции за гораздо меньшие деньги, чем для существующих люминофоров», — отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Андрей Шевельков, чьи слова приводятся в сообщении.