Создано соединение-гибрид, светящееся в видимом и ИК-спектре

«Помимо полосы излучения в видимой части спектра у полученного комплекса также наблюдается нетипичная широкая полоса в ближней ИК-области, что ранее не обнаруживалось у соединений этого класса. Это открытие означает, что светодиоды на основе данного вещества могут использоваться и как источники видимого света, и как компоненты [оборудования] для диагностики в медицине и еще в нескольких областях», — уточнили в МГУ.