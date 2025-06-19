Мужчина пытался перевезти через границу гашишное масло: суд Вороновского района вынес приговор

Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств. И на основании ч.1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. Он же признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и на основании ч.1 ст.328−1 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа. В соответствии с ч.1,2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа. В соответствии со ст.9 Закона Республики Беларусь от 06.05.2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», мужчина освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы частично сроком на один год.