Мужчина пытался перевезти через границу гашишное масло: суд Вороновского района вынес приговор

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Вороновского района постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотического средства и перемещении его через таможенную границу Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Как рассказали в ведомстве, обвиняемый гражданин Латвийской Республики, находясь за пределами Республики Беларусь, приобрел для личного потребления и хранил при себе масло каннабиса (гашишное масло). Фигурант 31 марта 2025 года, двигаясь в качестве пассажира, незаконно, спрятав в пустой банке от сока приспособления для курения с гашишным маслом общей массой 0,4402 гр, перевез их через таможенную границу Евразийского экономического союза в пункте пропуска «Бенякони», где наркотическое средство впоследствии было обнаружено сотрудниками пограничной службы и изъято.
В совершении противоправных действий обвиняемый виновным себя признал полностью.
Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств. И на основании ч.1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. Он же признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и на основании ч.1 ст.328−1 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа. В соответствии с ч.1,2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа. В соответствии со ст.9 Закона Республики Беларусь от 06.05.2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», мужчина освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы частично сроком на один год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. -0-