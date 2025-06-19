В Ростовской области увеличилось число смертей от тяжелых болезней

В 2024 году смертность от болезней в Ростовской области выросла на 3%. От различных заболеваний умирает каждый 80-й житель области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Статистика показывает, что в 2023 году зарегистрировано 1275 смертей на 100 тысяч населения. В прошлом году — 1309 случаев на 100 тысяч. Главные «убийцы» — это сердечно-сосудистые заболевания — 591 смерть на 100 тысяч, онкология — 192 случая, прирост составил 11 случаев за год. Также в этот перечень вошли болезни нервной системы — 108 смертей и заболевания органов дыхания — 67 летальных исходов.
Тревогу вызывает и высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения. В 2023 году этот показатель составлял 593 случая, в 2024 — 591.
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