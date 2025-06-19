В Ростовской области увеличилось число смертей от тяжелых болезней

Статистика показывает, что в 2023 году зарегистрировано 1275 смертей на 100 тысяч населения. В прошлом году — 1309 случаев на 100 тысяч. Главные «убийцы» — это сердечно-сосудистые заболевания — 591 смерть на 100 тысяч, онкология — 192 случая, прирост составил 11 случаев за год. Также в этот перечень вошли болезни нервной системы — 108 смертей и заболевания органов дыхания — 67 летальных исходов.