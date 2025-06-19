Беларусь и Куба расширяют взаимодействие в области здравоохранения и фармацевтики

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей прошел межпарламентский семинар по вопросам сотрудничества между Беларусью и Кубой в сферах здравоохранения и фармацевтики, передает корреспондент БЕЛТА.
«Наш Президент неоднократно отмечал важность парламентского взаимодействия в рамках народной дипломатии для того, чтобы действительно искать общие точки соприкосновения. У нас с Кубой их достаточно много. Мы не просто дружим. Мы братские народы и поддерживаем друг друга по самым разным направлениям, — рассказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. — Сегодня мы рассмотрели сотрудничество в фармакологии, фармацевтике, в сфере здравоохранения. Это действительно вопросы, которые интересуют граждан и Кубы, и Беларуси. Нам есть что предложить нашим кубинским друзьям. Куба, в свою очередь, славится препаратами, которые выпускает».
По его словам, это первый семинар, но они станут традиционными. «Мы наметили проведение ряда таких семинаров и по другим актуальным темам: промышленность, продовольствие, сельское хозяйство. Уверены, такое общение принесет пользу для наших народов», — отметил парламентарий.
Сотрудничество Беларуси и Кубы в сферах здравоохранения и фармацевтики действительно налажено. В мае этого года Министерством здравоохранения Беларуси принято решение о регистрации кубинской вакцины Heberbiovac HB для профилактики заражения вирусным гепатитом B. РУП «Белмедпрепараты» совместно с кубинским Центром молекулярной иммунологии проработана возможность углубления локализации производства биотехнологических лекарственных препаратов для лечения анемий различного происхождения и некоторых злокачественных опухолей. Конечно же, наша страна также делится своей продукцией.
«Учитывая наши тесные взаимоотношения с кубинской фармацевтикой, могу сказать, что уже на протяжении многих лет нам поставляются продукты для производства лекарственных препаратов трех наименований в Республике Беларусь в различных дозировках. Но сегодня мы уже продвинулись дальше, и зарегистрировали на кубинской территории лекарственные препараты, которые планируются для продажи на территории Кубы, а также сопредельных стран. Это различные препараты. Во-первых, антибиотики. Во-вторых, противовоспалительные препараты и др., — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов. — На сегодняшний день также зарегистрированы вакцины, которые кубинская сторона предлагает нам. Поэтому сегодня взаимодействие двух министерств здравоохранения и органов, которые занимаются лицензированием, осуществляется тесно и каких-либо затяжек в этом процессе у нас нет».
Семинар собрал многочисленных участников и стал очередным шагом для усиления деловых контактов и реализации инициатив, в том числе на межпарламентском уровне. -0-