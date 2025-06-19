Беларусь и Куба расширяют взаимодействие в области здравоохранения и фармацевтики

«Учитывая наши тесные взаимоотношения с кубинской фармацевтикой, могу сказать, что уже на протяжении многих лет нам поставляются продукты для производства лекарственных препаратов трех наименований в Республике Беларусь в различных дозировках. Но сегодня мы уже продвинулись дальше, и зарегистрировали на кубинской территории лекарственные препараты, которые планируются для продажи на территории Кубы, а также сопредельных стран. Это различные препараты. Во-первых, антибиотики. Во-вторых, противовоспалительные препараты и др., — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов. — На сегодняшний день также зарегистрированы вакцины, которые кубинская сторона предлагает нам. Поэтому сегодня взаимодействие двух министерств здравоохранения и органов, которые занимаются лицензированием, осуществляется тесно и каких-либо затяжек в этом процессе у нас нет».