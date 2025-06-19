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«Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет». Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье

Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 235, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье, сообщает БелТА.

Документ касается белорусов наиболее востребованных профессий, которым дано право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек за исключением Минского района.

Оговорены и условия приобретения арендного жилья. Так, например, человек должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, иметь стаж работы в организации, предоставившей жилье, и срок проживания в таком жилье не менее 10 лет. Кроме того, он сам, а также члены его семьи, не должны были ранее воспользоваться господдержкой при возведении, реконструкции или приобретении жилья. В собственности у семьи, претендующей на выкуп арендного жилья, в этом населенном пункте не должно быть жилья.

Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет. Для этого подойдут также чеки «Жилье» и средства семейного капитала.

Местной власти дано право передавать в собственность нанимателей расположенные на селе жилые дома, квартиры в блокированных жилых домах государственного жилфонда, эксплуатируемые более 10 лет и требующие капремонта. При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы в организации не менее 5 лет.

Напомним, что арендное жилье — его возведение и распределение — приоритет на предстоящую пятилетку в Беларуси.

В мае 2025 мы писали, что изменится в порядке получения, приоритете и очереди на арендное жилье и коснется многих белорусов.

А вот кто может выкупить арендное жилье в Беларуси, 2025: военнослужащие и приравненные к ним, жители сел и небольших городов, работники лесного хозяйства.

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