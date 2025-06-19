«Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет». Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье

Оговорены и условия приобретения арендного жилья. Так, например, человек должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, иметь стаж работы в организации, предоставившей жилье, и срок проживания в таком жилье не менее 10 лет. Кроме того, он сам, а также члены его семьи, не должны были ранее воспользоваться господдержкой при возведении, реконструкции или приобретении жилья. В собственности у семьи, претендующей на выкуп арендного жилья, в этом населенном пункте не должно быть жилья.