«Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет». Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 235, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье, сообщает БелТА.
Документ касается белорусов наиболее востребованных профессий, которым дано право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек за исключением Минского района.
Оговорены и условия приобретения арендного жилья. Так, например, человек должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, иметь стаж работы в организации, предоставившей жилье, и срок проживания в таком жилье не менее 10 лет. Кроме того, он сам, а также члены его семьи, не должны были ранее воспользоваться господдержкой при возведении, реконструкции или приобретении жилья. В собственности у семьи, претендующей на выкуп арендного жилья, в этом населенном пункте не должно быть жилья.
Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет. Для этого подойдут также чеки «Жилье» и средства семейного капитала.
Местной власти дано право передавать в собственность нанимателей расположенные на селе жилые дома, квартиры в блокированных жилых домах государственного жилфонда, эксплуатируемые более 10 лет и требующие капремонта. При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы в организации не менее 5 лет.
Напомним, что арендное жилье — его возведение и распределение — приоритет на предстоящую пятилетку в Беларуси.
В мае 2025 мы писали, что изменится в порядке получения, приоритете и очереди на арендное жилье и коснется многих белорусов.
А вот кто может выкупить арендное жилье в Беларуси, 2025: военнослужащие и приравненные к ним, жители сел и небольших городов, работники лесного хозяйства.