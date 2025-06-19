Геворгян: нападение Израиля консолидировало иранцев, в том числе покинувших страну

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение Израиля консолидировало народ Ирана, и это касается даже тех иранцев, которые покинули страну. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
Востоковед обратила внимание на судьбу потомков последнего шаха Ирана. Младший сын шаха, по официальной версии, покончил с собой после длительной депрессии. Тем не менее, считает Каринэ Геворгян, это версия является безосновательной.
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«Кто же в это поверит? Почему-то он наложил на себя руки после одного из своих интервью. У него спрашивали: если будет нападение на Иран, что вы будете делать? Младший сын шаха дал неожиданный ответ: у меня есть специальность военного летчика, и если мой народ согласится принять мое участие, то я готов защищать свой народ в звании простого офицера. А после этого он почему-то наложил на себя руки», — сказала Каринэ Геворгян.
Что касается старшего сына шаха Ирана, подчеркнула востоковед, он является противником аятолл. Тем не менее большая часть иранской миграции его не поддерживает. «Они вынуждены были бросить страну, сейчас живут в Европе и Штатах. Но уже сейчас я читаю (есть даже сообщения американских журналистов), что некоторые иранцы, которые жестко выступали против теократии и аятоллы Хаменеи, пытаются попасть в Иран, чтобы помогать своему народу. Идет такая интересная консолидация», — резюмировала она. -0-