Геворгян: нападение Израиля консолидировало иранцев, в том числе покинувших страну

«Кто же в это поверит? Почему-то он наложил на себя руки после одного из своих интервью. У него спрашивали: если будет нападение на Иран, что вы будете делать? Младший сын шаха дал неожиданный ответ: у меня есть специальность военного летчика, и если мой народ согласится принять мое участие, то я готов защищать свой народ в звании простого офицера. А после этого он почему-то наложил на себя руки», — сказала Каринэ Геворгян.