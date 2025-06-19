Лучшего машиниста башенного крана выбрали в Беларуси

«В сфере строительства конкурсы профмастерства проходят по различным профессиям. И мы видим, что все больше работников показывают готовность продемонстрировать свое мастерство. И не только для того, чтобы получить призвание и награды, но в первую очередь для того, чтобы пообщаться с коллегами из других организаций, оценить свои возможности и обменяться опытом. Такие конкурсы — это стимул расти и развиваться в выбранной профессии», — отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Дмитрий Просвиряков.