19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего машиниста башенного крана выбрали в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
Республиканский конкурс профессионального мастерства традиционно состоялся на базе ОАО «Управления механизации № 79» — компании, занимающей лидирующие позиции на рынке аренды строительной грузоподъемной техники. Соорганизаторами конкурса выступают Белорусский профсоюз работников строительства и промстройматериалов, Минстройархитектуры, «Белстройцентр-холдинг» и ОАО «УМ № 79».
Участниками соревнований стали семь человек с разных регионов страны, которые уже прошли предварительный отбор. На республиканском уровне работников ожидало два этапа: теоретический и практический. Первый этап проверил знания участников по специальности и технике безопасности. Также необходимо было на практике продемонстрировать мастерство в скорости и точности перемещения 500-килограмового груза.
«В сфере строительства конкурсы профмастерства проходят по различным профессиям. И мы видим, что все больше работников показывают готовность продемонстрировать свое мастерство. И не только для того, чтобы получить призвание и награды, но в первую очередь для того, чтобы пообщаться с коллегами из других организаций, оценить свои возможности и обменяться опытом. Такие конкурсы — это стимул расти и развиваться в выбранной профессии», — отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Дмитрий Просвиряков.
Так, по итогам всех испытаний первое место занял участник из Бреста — Тимофей Петряшев (филиал «СУ № 158» ОАО «Строительный трест № 8»). Второе место занял участник из Минска — Максим Коледа (ОАО «122 УНРМ»). Третьим стал Виктор Крюков из Гродно (УМСР ОАО «Гроднопромстрой»).
Конкурсы профессионального мастерства, организаторами которого традиционно выступают профсоюзы совместно с нанимателями, проводятся во всех отраслях. Кроме того, профсоюзы стараются закрепить в отраслевых соглашениях и коллективных договорах нормы, которые предусматривают не только повышение квалификации работников, но и возможность установления для трудящихся, которые принимают активное участие в трудовых соревнованиях, дополнительных выплат и надбавок. -0-