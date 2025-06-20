Врачи вшили бойцу СВО руку в живот, чтобы восстановить ее после ожогов

Как рассказали врачи, такой метод еще называют «итальянской пластикой», но истоки этого способа уходят в Индию, там им пользовались еще в XIX веке. Это не самая частая операция, но она необходима в тех случаях, когда ткани слишком сильно деформировали область и лишили ее движения. Вдобавок после такой пересадки не остается шрамов. Кожу, которая теперь приживается на кисти пациента, взяли с его живота. Для этого на выбранном участке тела сделали надрез и отсекли необходимый для замены рубцовой ткани лоскут. Но не до конца, оставив с одной стороны небольшую «ножку», задача которой — подпитывать кожу, пересаженную на новое место.