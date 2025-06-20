Врачи вшили бойцу СВО руку в живот, чтобы восстановить ее после ожогов

Как рассказали медики, к ним поступил пациент, недавно вернувшийся с СВО. Во время одного из боев БТР, в котором находился солдат, загорелся. Мужчина остался жив, но получил сильнейшие ожоги кистей обеих рук. Особенно пострадала правая: сформировались плотные рубцы, из-за чего рука перестала двигаться и частично потеряла чувствительность. Дело в том, что кисть человека обладает минимальной жировой прослойкой. Поэтому сформировавшаяся на месте ожога рубцовая ткань охватила кости и сухожилия и сковала их как панцирем, пояснили в больнице. Рубцовую ткань решено было удалить и сделать пересадку кожи. Но, по мнению врачей, обычная операция тут бы не помогла. И тогда медики прибегли к методу «пластики восстановления лоскутом на временной питающей ножке».
Как рассказали врачи, такой метод еще называют «итальянской пластикой», но истоки этого способа уходят в Индию, там им пользовались еще в XIX веке. Это не самая частая операция, но она необходима в тех случаях, когда ткани слишком сильно деформировали область и лишили ее движения. Вдобавок после такой пересадки не остается шрамов. Кожу, которая теперь приживается на кисти пациента, взяли с его живота. Для этого на выбранном участке тела сделали надрез и отсекли необходимый для замены рубцовой ткани лоскут. Но не до конца, оставив с одной стороны небольшую «ножку», задача которой — подпитывать кожу, пересаженную на новое место.
— Нам пришлось, так сказать, вшить руку пациента ему в живот, чтобы получить избыток здоровых тканей. Эти ткани в течение четырех недель должны прижиться, а позже мы сделаем второй этап операции — разъединим конечность с животом, убрав «питающую ножку». Уже сейчас видно, что операция прошла успешно, результаты хорошие. Уверен, что через некоторое время кисть будет работать в прежнем режиме, — прокомментировал хирург-комбустиолог ожогового отделения ККБ Иван Владимиров.