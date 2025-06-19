Роман с олигархом и судьбоносная роль: как живет звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева

При этом сами съемки проходили не так гладко. По словам Прокофьевой, первый год съемок прошел в тяжелых условиях. «У нас до зимы “удобства”, извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении. При том что съемки шли в огромном павильоне, гримерочка у нас с Настей была крошечная — одна на двоих. Помещался столик и маленький диванчик — на таком отдохнуть можно, только если поджать ножки под себя», — цитируют актрису «7Дней». Также она рассказывала, что у нее и Анастасии были самые низкие гонорары.