Роман с олигархом и судьбоносная роль: как живет звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева

Ольга Прокофьева отмечает день рождения 20 июня.
Ольга Прокофьева — харизматичная, талантливая российская актриса, сыгравшая десятки ролей в театре и кино. Широкую популярность она получила, исполнив роль несравненной Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». 20 июня Ольге Прокофьевой исполняется 62 года. О ее личной жизни и карьере — в материале URА.RU.
Детство Ольги Прокофьевой.
Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в подмосковном городке Одинцово. Ее отец трудился в строительстве, а мать работала в сфере торговли. Оля с детства занималась в музыкальной школе, посещала секции гимнастики, лыж и фигурного катания. Желание стать актрисой у нее появилось в драмкружке. Актриса и сейчас с улыбкой вспоминает свою первую роль Чебурашки, костюм для которой мама сшила из старой школьной формы.
Окончив школу, она решила поступать на актерский факультет, но ее не приняли ни в один из институтов. Несмотря на неудачу, целеустремленная Ольга не отчаялась и решила попробовать снова через год. В этот раз она поступила в ГИТИС на режиссерский факультет на курс Андрея Гончарова.
Карьера Прокофьевой.
Ольга с детства мечтала стать актрисойФото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press.
Окончив ГИТИС с красным дипломом, Ольга пошла работать в театр Маяковского, где сразу попала в основной состав. Прокофьева до сих пор не изменяет любимому театру, которому отдала более тридцати лет. Она сыграла около 30-ти ролей и получила престижную премию «Хрустальная Турандот» за работу в спектакле «Дядюшкин сон».
В кино Ольга Прокофьева пришла уже признанной драматической актрисой с внушительным театральным опытом. Ее первым появлением на большом экране стала эпизодическая роль в фильме Андрея Эшпая «Униженные и оскорбленные» (1991), где ее партнерами стали Никита Михалков, Александр Абдулов. Однако, в тот период отечественная киноиндустрия, как и страна в целом, переживала тяжелые времена, и Прокофьевой чаще всего доставались роли в телевизионных сериалах.
Роль в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» (2004−2008) стала для актрисы настоящим судьбоносным шансом. В этом проекте она мастерски воплотила образ язвительной Жанны Аркадьевны. Прокофьева вместе с Анастасией Заворотнюк, Сергеем Жигуновым и Борисом Смолкиным составили прекрасный творческий квартет, который моментально покорил сердца многомиллионной аудитории и обеспечил сериалу оглушительный успех.
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При этом сами съемки проходили не так гладко. По словам Прокофьевой, первый год съемок прошел в тяжелых условиях. «У нас до зимы “удобства”, извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении. При том что съемки шли в огромном павильоне, гримерочка у нас с Настей была крошечная — одна на двоих. Помещался столик и маленький диванчик — на таком отдохнуть можно, только если поджать ножки под себя», — цитируют актрису «7Дней». Также она рассказывала, что у нее и Анастасии были самые низкие гонорары.
В 2007 году, воспользовавшись высокой популярностью актерского квартета, был выпущен водевиль «Шекспиру и не снилось». Однако, несмотря на участие известных исполнителей, проекту не удалось достичь того же уровня успеха, что и сериал «Моя прекрасная няня».
Личная жизнь Ольги Прокофьевой.
Ольга в браке с Соколовым родила сынаФото: Vladimir Myshkin / Russian Look / Global Look Press.
В личной жизни актрисы было двое мужчин, которых она по-настоящему любила. С Владимиром Гусинским, который позднее стал известен как олигарх и медиамагнат, она познакомилась еще до поступления в ГИТИС. Он как раз подготавливал ее к поступлению.
«Познакомились мы с ним странно. У моей мамы был друг — офицер ГАИ. Он знал, что я собираюсь поступать в театральный, и как раз ему попался нарушитель Гусинский. В разговоре выяснилось, что он — студент. И гаишник ему предложил “сделку”: не отбирать права, если Гусинский подготовит меня к экзаменам», — рассказала актриса «Комсомольской правде».
Со временем их отношения переросли в роман, который впоследствии оформился в гражданский брак. Ради Ольги Гусинский оставил свою прежнюю семью, дарил ей цветы и ценные подарки, однако официально оформить их союз так и не решился.
Спустя четыре года после расставания с Гусинским Прокофьева начала отношения с актером Юрием Соколовым, став впоследствии его женой. В 1992 году у пары родился сын Александр, однако сохранить прочную семью супругам не удалось. Со временем накопившиеся разногласия и бытовые трудности привели к охлаждению чувств, и в 2004 году, прожив вместе чуть более десяти лет, они приняли решение о разводе.
После расставания Юрий оставил бывшей супруге и сыну квартиру на проспекте Вернадского. Позже он создал новую семью, где у него появилось двое детей, и начал претендовать на часть ранее оставленной жилплощади.
Где сейчас Ольга Прокофьева.
В 2019 году зрители увидели любимую актрису в продолжении сериала «Между нами, девочками», который уже второй сезон собирает у экранов огромную армию поклонников. Актриса вела программу «Домашние сказки» на канале «Домашний», была соведущей нескольких выпусков развлекательной передачи «Субботний вечер» на канале «Россия», появлялась в кулинарном шоу Отара Кушанашвили.
О своей личной жизни актриса не распространяется, однако в интервью «КП» не Ольга скрывает, кто сейчас рядом с ней. «Мне комфортно, и я чувствую рядом с собой хорошую спину. Мой друг великолепно готовит. Я просто восхищена этим. Дома всегда есть еда. И я знаю, что, когда сын из школы придет, у него будет что поесть», — рассказала актриса, не назвав имя своего избранника.