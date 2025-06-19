Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ под Курском закладывали мины под тела гражданских

— Зашли мы уже на очистку населенного пункта. Также было значительное количество тел найдено, которые, в свою очередь, были заминированы. Они (солдаты ВСУ — прим. «ВМ») же понимают прекрасно, что мы не оставим это никак так просто, мы все равно будем тела эвакуировать. Как мирных жителей, так и военнослужащих, — приводит слова Гермеса RT.