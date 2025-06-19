Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в Курской области, минировали даже тела убитых гражданских. Об этом рассказал командир подразделения саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным «Гермес».
По словам военного, большинство минирований со стороны ВСУ — «подлые» и рассчитаны на массовое поражение в том числе мирных жителей.
Он рассказал как штурмовики, освобождая территорию населенного пункта, встретили большое количество тел мирных жителей. После горячей фазы на территорию вошли саперы.
— Зашли мы уже на очистку населенного пункта. Также было значительное количество тел найдено, которые, в свою очередь, были заминированы. Они (солдаты ВСУ — прим. «ВМ») же понимают прекрасно, что мы не оставим это никак так просто, мы все равно будем тела эвакуировать. Как мирных жителей, так и военнослужащих, — приводит слова Гермеса RT.
Ранее житель Часова Яра рассказал, как с ранением жил семь месяцев в оккупации ВСУ. Мужчина рассказал, что смог выжить только чудом, поскольку помощь ему никто не оказывал. Мужчина также добавил, что в населенном пункте были не наемники, а «бандерлоги безбашенные».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские бойцы эвакуируют десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов в Часове Яре ДНР, у которых заканчиваются вода и продукты.