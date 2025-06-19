Какие области тела стареют быстрее остальных и что вызывает видимые признаки

При мелкоморщинистом типе старения кожа дряблая, вялая и у нее очень плохой тонус. А даже минимальная потеря тонуса может значительно изменить общий контур лица. Овал лица становится менее четким, контуры смазываются, сглаживаются линии и углы. Это связано с тем, что кожа и мягкие ткани со временем теряют коллаген и эластин, что и делает лицо менее упругим. При деформационно-отечном типе старения кожа меньше подвержена поперечной исчерченности, но само лицо более одутловатое, и провисание кожи намного тяжелее корректировать. Если при первом типе мы можем использовать косметологию, то при втором чаще всего помогает только пластическая хирургия — к сожалению, к любым косметологическим процедурам кожа такого типа старения менее отзывчива.