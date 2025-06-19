Врач напомнила, почему нужно пить витамины строго по инструкции

Запивать витамины стоит только водой. Соки, чай, кофе и молоко могут мешать усвоению веществ или раздражать желудок, добавила специалист. Также важно учитывать, какие витамины «дружат» между собой, а какие мешают друг другу. Например, кальций снижает эффективность железа, и их лучше пить в разное время.