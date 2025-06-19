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Врач напомнила, почему нужно пить витамины строго по инструкции

Врач Хайкина: Запивать витамины стоит только водой, а не соками и чаем.

Источник: Комсомольская правда

Витамины могут не подействовать, если принимать их неправильно. Детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина объяснила, почему важно следовать инструкции. Об этом пишет «Газета.Ru».

— Даже самый дорогой и полезный витамин — это вещество, которое требует определенных условий, чтобы усвоиться. И у каждого витамина эти условия свои, — подчеркнула Хайкина.

По словам врача, одни лучше усваиваются с едой, другие — на пустой желудок. Жирорастворимые витамины A, D, E и K нужно принимать после еды с продуктами с жирами. Витамин C и витамины группы B работают эффективнее утром до еды.

Запивать витамины стоит только водой. Соки, чай, кофе и молоко могут мешать усвоению веществ или раздражать желудок, добавила специалист. Также важно учитывать, какие витамины «дружат» между собой, а какие мешают друг другу. Например, кальций снижает эффективность железа, и их лучше пить в разное время.

Хайкина советует пользоваться таблицами совместимости, чтобы подобрать оптимальную схему и не получить побочных эффектов. Ошибки в приеме могут полностью свести на нет эффект от витаминов.