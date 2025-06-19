Истории героических предков читателей стали частью музейной экспозиции

— Наша акция позволила показать, что сегодня жители России и читатели «Вечерней Москвы» сохраняют историческую память о наших предках, — подчеркнула руководитель проекта «Лица Победы» Варвара Ерохина. — Этот проект не просто сохраняет истории о тех, кто сражался в те годы. Он рассказывает о целом поколении советского народа, который сделал все возможное для того, чтобы Победа была за нами. Это дети, это узники концлагерей, это труженики тыла — это каждый человек, который ее ковал.