Истории героических предков читателей стали частью музейной экспозиции

19 июня делегация редакции «Вечерняя Москва» передала на вечное хранение в Музей Победы свыше 100 историй участников Великой Отечественной войны. В них вошли как биографии бойцов, так и людей, которые трудились в тылу и госпиталях во время войны.
Перед началом мероприятия заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков, заместитель генерального директора Владимир Манжула и директор по маркетингу Мария Герман приняли участие в церемонии возложения цветов к скульптуре «Скорбь» в Зале Памяти и Скорби на Поклонной горе, а также почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной.
— Наша акция позволила показать, что сегодня жители России и читатели «Вечерней Москвы» сохраняют историческую память о наших предках, — подчеркнула руководитель проекта «Лица Победы» Варвара Ерохина. — Этот проект не просто сохраняет истории о тех, кто сражался в те годы. Он рассказывает о целом поколении советского народа, который сделал все возможное для того, чтобы Победа была за нами. Это дети, это узники концлагерей, это труженики тыла — это каждый человек, который ее ковал.
Владимир Манжула подчеркнул: люди живы, пока о них помнят.
— Передача историй о боевом пути солдат, их фотографий — именно на них и будет держаться как патриотическое воспитание наших будущих поколений, так и память о наших предках, которые подарили нам возможность жить, — добавил Владимир Манжула.
Сохранение историй о бойцах Великой Отечественной войны, передача материалов в Музей Победы также стали и назиданием, уроком, ведь тот народ, который не помнит своего прошлого, не может иметь и будущего.
— Нынешние события, специальная военная операция еще раз подчеркнули эту истину, — отметил Алексей Зернаков. — На протяжении многих лет так называемая прогрессивная общественность пыталась замалчивать эту тему, переврать память наших героических предков. Я рад, что наши читатели откликнулись на наш призыв и прислали истории своих предков и членов семей, которые теперь станут частью экспозиции главного музея страны, посвященного Великой Отечественной войне.
Основная миссия и задача проекта, по словам заместителя генерального директора Музея Победы Тимофея Кустова, состоит в том, чтобы передать информацию подрастающему поколению.
В завершение программы мероприятия делегация газеты «ВМ» посетила масштабную экспозицию «Путь к Победе!» Каждый посетитель музея может ознакомиться с историями, собранными в рамках акции «Лица Победы». Доступ к ним можно получить в одноименном зале на огромной мультимедийной стене.
КСТАТИ.
Акция «Лица Победы» была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читатели «ВМ» получили возможность направить в редакцию истории о родственниках, прошедших войну. Весь собранный архив представлен на официальном сайте газеты и в Музее Победы. Истории героических предков вашей семьи до сих пор можно прислать на электронный адрес Pobeda80@vm.ru.