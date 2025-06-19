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Упавшее в непогоду дерево повредило три квартиры и две машины в Борисове

МЧС ликвидирует последствия ветра и дождя в Минской области 19 июня.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС 19 июня занимались ликвидацией последствия непогоды в Минской области.

Так, в Борисове на улице Чапаева упавшее дерево повредило два автомобиля и остекление квартир на 1, 2 и 3 этажах жилой пятиэтажки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Падение дерева было зафиксировано и в Пуховичском районе.

Мы писали, что минские коммунальники рассказали, что делают с сетями во время отключения горячей воды.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

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