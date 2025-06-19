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Дандыкин: Зеленский потерял связь с офицерами НАТО после удара у Харькова

По словам эксперта, это очень серьезная потеря для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Удар российских войск по узлу связи НАТО в Харьковской области является серьезной потерей для Вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Купянском районе Харьковской области поражен узел связи НАТО.

«Это очень серьезные дела, потому что именно связь во многом определяет сопротивляемость противника, а порой и его успехи. Это очень серьезная потеря, потому что все-таки мозги, которые работают и планируют, они из Брюсселя, из Великобритании. Во многом они определяют, куда и что делать, они планируют операции. Чем больше будет выходить таких центров, тем реальнее будут наши успехи на всех уровнях — тактических, оперативно-тактических и так далее. Это достаточно действенная мера по снижению планирования боевых действий противникам. Узлы связи — это основа основ и у нас в том числе. Если брать Харьков, то это все, что касается действий на харьковском направлении», — сказал собеседник издания.

До этого Лебедев также сообщал, что в Харьковской области нанесен удар по центру подготовки украинских диверсантов. По его информации, центр уничтожен на территории Лозовского района.

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