Дандыкин: Зеленский потерял связь с офицерами НАТО после удара у Харькова

«Это очень серьезные дела, потому что именно связь во многом определяет сопротивляемость противника, а порой и его успехи. Это очень серьезная потеря, потому что все-таки мозги, которые работают и планируют, они из Брюсселя, из Великобритании. Во многом они определяют, куда и что делать, они планируют операции. Чем больше будет выходить таких центров, тем реальнее будут наши успехи на всех уровнях — тактических, оперативно-тактических и так далее. Это достаточно действенная мера по снижению планирования боевых действий противникам. Узлы связи — это основа основ и у нас в том числе. Если брать Харьков, то это все, что касается действий на харьковском направлении», — сказал собеседник издания.