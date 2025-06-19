«Тему политики не затрагиваем»: еврейка рассказала о жизни с мужем-мусульманином

— Есть разные степени религиозности. Я росла в Петербурге, в еврейской общине. Сама относительно светский человек, хотя знаю все национальные традиции, праздники. Что касается моего мужа — он более религиозный человек. Но не сказать, что религия друг друга как-то мешает нашей совместной жизни. Нет такого, чтобы мы посредине улицы остановились, потому что Мустафе нужно помолиться. У нас есть договоренности: каждый действует так, как ему важно, никто никому не препятствует. Когда идет месяц Рамадан и мусульманам можно есть только вечером, я могу что-то приготовить, чтобы вечером вместе собраться за столом. Мы приглашаем друзей, хотя сама пост не соблюдаю. Также Мустафа может пойти со мной в синагогу на праздник. Не сказать, что он часто ходит, но ему интересно посмотреть. Все-таки еврейское религиозное общество — это не те люди, с которыми он общается каждый день.