«Энергия будущего». Молодежный форум энергетиков собрал в Гродно 60 участников

Генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Виктор Жук подчеркнул важность взаимодействия с молодыми кадрами: «За молодыми будущее. Именно они впоследствии станут руководителями или работниками разных уровней. Сегодня в РУП “Гродноэнерго” работает примерно 14% молодых людей до 31 года. За последний год 70 человек пришли в наши ряды. Мы понимаем, что без молодых людей не будет будущего у нашего предприятия. И мы уделяем огромное внимание формированию команды не только людей зрелого возраста, но и молодых людей. Мы друг друга дополняем и получаем результат».