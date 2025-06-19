«Энергия будущего». Молодежный форум энергетиков собрал в Гродно 60 участников

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум энергетиков «Энергия будущего» собрал в Гродно 60 участников, передает корреспондент БЕЛТА.
Уже в третий раз «Гродноэнерго» проводит встречу для молодых энергетиков предприятия из разных подразделений энергосистемы региона. Инженеры, электромонтеры, программисты, бухгалтеры и другие специалисты получили возможность не только познакомиться с коллегами из других районов, но и пообщаться с руководством энергосистемы, а также областной отраслевой профсоюзной организации.
Программа форума началась с панельной дискуссии. Участники обсудили молодежные инициативы, проекты и перспективы. Также энергетики работали в секциях с экспертами и поучаствовали в интеллектуальной игре, посвященной 80-летию Победы.
Генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Виктор Жук подчеркнул важность взаимодействия с молодыми кадрами: «За молодыми будущее. Именно они впоследствии станут руководителями или работниками разных уровней. Сегодня в РУП “Гродноэнерго” работает примерно 14% молодых людей до 31 года. За последний год 70 человек пришли в наши ряды. Мы понимаем, что без молодых людей не будет будущего у нашего предприятия. И мы уделяем огромное внимание формированию команды не только людей зрелого возраста, но и молодых людей. Мы друг друга дополняем и получаем результат».
Виктор Жук обратил внимание на важность профориентационной работы. «Прошлый год был для нас значимым в том плане, что мы заключали договорные отношения между учебными заведениями, школами, гимназиями по всей области, чтобы в дальнейшем привлечь молодежь на наше предприятие», — сказал гендиректор, подчеркнув, что учеба в инженерных классах — это ступенька для молодого человека, который выбирает профессию.
Форум проходит в течение трех дней. Для участников подготовили мастер-классы по коммуникации, переговорам и деловому стилю, молодые энергетики также окунуться в историю Беларуси, для них подготовлена экскурсия на пограничную заставу имени Героя Советского Союза Виктора Усова. -0-