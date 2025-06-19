На Дону появятся новые торговые и логистические объекты

Ростовская область сделала важный шаг в развитии торговой инфраструктуры. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали два соглашения, которые изменят экономику донского региона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 19 июня.
Так, до конца 2027 года крупная компания откроет новые торговые объекты разных форматов. Благодаря этому в регионе появятся до 1500 новых рабочих мест. Еще одна крупная компания построит в Ростовской области современный логистический хаб, где будет находиться универсальный склад для товаров всех категорий.
Отметим, что инвестиционные проекты важны для создания новых рабочих мест и развития торговой инфраструктуры области.
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