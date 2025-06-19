На Дону появятся новые торговые и логистические объекты

Так, до конца 2027 года крупная компания откроет новые торговые объекты разных форматов. Благодаря этому в регионе появятся до 1500 новых рабочих мест. Еще одна крупная компания построит в Ростовской области современный логистический хаб, где будет находиться универсальный склад для товаров всех категорий.