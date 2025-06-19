ЕГЭ показало реальную картину: вот почему выпускникам 11-х классов стало сложнее сдавать экзамены

В России значительно снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет РБК. Так, к примеру, в этом году на ЕГЭ по русскому 337 тысяч выпускников, а это более половины из 638 тысяч, суммарно набрали более 60 баллов. Средний балл составил 60, 7, а он намного меньше прошлых показателей.