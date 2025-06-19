ЕГЭ показало реальную картину: вот почему выпускникам 11-х классов стало сложнее сдавать экзамены

В России значительно снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет РБК. Так, к примеру, в этом году на ЕГЭ по русскому 337 тысяч выпускников, а это более половины из 638 тысяч, суммарно набрали более 60 баллов. Средний балл составил 60, 7, а он намного меньше прошлых показателей.
В Рособрнадзоре заявили, что этот показатель является достаточно реалистичной картиной, которая связана с усложнением заданий на экзаменах. Речь, в частности, идет об изменении условий написания сочинений во второй части экзамена.
«С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене (по новым правилам) справились не все выпускники 11-го класса», — поделились представители ведомства.
В 2025 году около 91 тысяч выпускников преодолели минимальную границу ЕГЭ, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году, отмечают в Рособрнадзоре.
Как KP.RU писал ранее, у выпускницы из Ленинградской области аннулировали результаты ЕГЭ из-за «умных» очков. Этот инцидент стал первым среди крупных нарушений во время сдачи единого государственного экзамена в России.