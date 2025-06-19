Песня новая нужна: Александра Твардовского предстоит оценить как фронтового очеркиста

— Вот это меня и огорчает — что в основном все по «Василию Теркину». Спектакли, конкурсы, издания, проекты, где его нейросеть иллюстрирует… Я сама всегда обожала это произведение, но нельзя зацикливаться только на нем! Дедушка же писал в финале этой поэмы: «Песня, стало быть, допета, песня новая нужна». Вот почему не переиздают более позднюю поэму «Теркин на том свете», в которой осмеивается бюрократизация общества? А ведь она была очень дорога дедушке. Почему забыта его лирика последних лет? Почему делают вид, что не существует поэма «По праву памяти»? А главное — мне кажется интересным обратиться к его прозе. Статьи из сборника «Родина и чужбина» — это рассказ о войне, написанный стилем, близким к стилю Хемингуэя.