В какое время чаще попадаются безбилетники? Контролер рассказала про рабочий день

А так, в среднем 40 машин в день стабильно проверяем. Бывает, что и по 50 с чем-то. Все зависит от маршрута, количества безбилетных пассажиров, потому что на каждого нужно время. Спрашиваю, зачитать ли права и обязанности, согласен ли человек с правонарушением. Он может ответить, что с правонарушением согласен, но попросить зачитать права и обязанности. Кто-то говорит, что все знает сам. Потом заполняю документы, человек расписывается, я выписываю квитанцию, беру наличные деньги, если оплачивает на месте. И нужно же не просчитаться в деньгах! А мы это все делаем на остановке, бывает и дождь, и снег, и слякоть, и мороз. Когда холодно, все отмерзает, пока допишешь.