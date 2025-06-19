В какое время чаще попадаются безбилетники? Контролер рассказала про рабочий день

Как организован рабочий день контролера общественного транспорта? В какое время суток чаще встречаются «зайцы» и кто эти люди? Какие истории в свое оправдание они рассказывают и какие поступки порой совершают? На вопросы проекта «Честный рассказ» ответила контролер пассажирского транспорта Екатерина Фицкевич.
Как выглядит рабочий день контролера?
— Рано встаю и иду на работу. Дышу в трубку на показатели, предоставляю удостоверение. Получаю нужный инвентарь: терминал, квитанции, постановления, видеорегистратор. Заполняю бумаги и выхожу на линию. Захожу в первый проходящий транспорт по своему маршруту и начинаю проверять оплату.
В час-пик с шести до девяти утра едет тот народ, который всегда с проездными либо талонами. Это рабочие люди. Попадаются безбилетные — это уже те, кто едет после девяти по личным делам, либо профессиональные «зайцы», которые стоят и высматривают нас издалека.
Захожу в транспорт. Делают объявление о высадке и посадке, закрываются двери, трогаемся. Ставим блокировку и начинаю с коллегой проверять транспортное средство. Попадаются безбилетные с улыбкой: «Ну, не оплатил, готов оплатить штраф». Предоставляет паспорт, на основании которого составляется постановление о наложении административного взыскания. Можно оплатить на месте, у нас, 21 рубль, получить квитанцию. Или самостоятельно в течение месяца в банке, на почте или через ЕРИП. Кто-то уходит со штрафом и слезами, кто-то с негативом кидает нам кучу слов в спину. Есть и люди, которые с улыбкой желают хорошего дня.
В каких сферах нужно быть компетентным, чтобы стать хорошим контролером?
— Нужно быть отчасти психологом, потому что нужно выслушать. Каждый безбилетный рассказывает свою историю, как ему в жизни тяжело: что происходит, чем болеет, кому срочно позвонить нужно. Стою, выслушиваю. Но проезда же это не касается! Все личные нюансы, проблемы вы, конечно, можете высказать, но оплатите проезд.
Доктором. В каком плане… Захожу в транспорт, оплаты проезда нет — все, плохо становится, в обморок падают, чуть ли не скорую им вызывать. Как только двери открываются, человек «исцеляется» и благополучно бежит по своим делам дальше. На такой случай у нас есть процессуальный документ: пишется докладная записка, их потом разыскивать дальше дело не наше. Нам главное вовремя написать докладную записку и чтобы на видео было видно лицо человека. Находят и привлекают.
Некоторые осмысливают через день: «Я плохо сделала, я убежала. Надо срочно найти контролера». И давай звонить, узнавать, где мы. Есть и такие люди.
По какому графику работают контролеры?
— График работы везде разный, хотя мы и из одного предприятия. Например, у контролеров, которые от станции начинают работу, первая смена с 06:00 до 15:00, вторая — с 14:00 до 23:00. Если люди начинают работать с парков, у них, по-моему, с 05:00 и до поздней-поздней ночи. Я там не работаю, поэтому точно сказать не могу.
Я работаю 5/2. В субботу, воскресенье и праздничные дни — выходные. У меня ребенок, чтобы я могла школу проверить, сделать уроки после работы, дома порядок какой-то навести. Поэтому мы с напарницей работаем только в первые смены.
Зарплата.
— Зарплата достойная, меня абсолютно устраивает. Сумму называть не буду, но потрудиться нужно. Если захочешь заработать, контролером можно заработать хорошую зарплату.
Сколько транспортных средств удается проверить в день?
— У нас есть наряд-задание, в котором написан маршрут. Его делают распределители. Мы выезжаем на свой маршрут, выходим на каждой остановке.
Если попался безбилетный, которому срочно нужно ехать на работу, например, и он предоставляет документ, готов оплатить свой проезд дальше — конечно, мы же не звери, по ходу движения его оформляем. Тогда можем через две-три остановки выйти. Бывает, что выходим на остановочном пункте и вызываем милицию на безбилетного пассажира. Пока они приедут, могут отвезти в отделение — куча разных нюансов.
А так, в среднем 40 машин в день стабильно проверяем. Бывает, что и по 50 с чем-то. Все зависит от маршрута, количества безбилетных пассажиров, потому что на каждого нужно время. Спрашиваю, зачитать ли права и обязанности, согласен ли человек с правонарушением. Он может ответить, что с правонарушением согласен, но попросить зачитать права и обязанности. Кто-то говорит, что все знает сам. Потом заполняю документы, человек расписывается, я выписываю квитанцию, беру наличные деньги, если оплачивает на месте. И нужно же не просчитаться в деньгах! А мы это все делаем на остановке, бывает и дождь, и снег, и слякоть, и мороз. Когда холодно, все отмерзает, пока допишешь.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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