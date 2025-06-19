Нетаньяху утверждает, что свержение власти Ирана — не цель операции Израиля

Свержение правительства Ирана не является целью военной операции Израиля против Исламской республики, но может стать ее результатом. Об этом в интервью гостелерадиокомпании Kan заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Главная цель — устранить иранскую ядерную угрозу, во-вторых, необходимо устранить угрозу баллистических ракет», — сказал он.
По его словам, в то же время очевидно, что иранский режим будет неустойчив. Свержение власти в Иране не является целью Израиля, но может стать результатом, отметил политик.
Как писал сайт KP.RU, 17 июня израильский премьер заявлял, что физическая ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не будет означать эскалации ирано-израильского конфликта, а наоборот, станет шагом к его завершению.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любым сторонникам создания ядерного оружия (ЯО) не место в формировании политики страны. Кроме того, Исламская республика выступает против разработки ЯО и это неизменная позиция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.